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शिष्य के जीवन में गुरु के महत्व को बताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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शिष्य के जीवन में गुरु के महत्व को बताया
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सोनभद्र। विन्ध्य तक्षशिला एकेडमी उरमौरा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त किया। वहीं शिष्य के जीवन में गुरु के महत्व को बताया। विद्यालय की एंजल, आरती यादव, शगुन शर्मा, आस्था मौर्या, हर्षिता और नितिन पांडेय ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डा. अंजलि विक्रम सिंह, चंचल मौर्या, शालिनी, रिया आदि मौजूद रहीं।

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