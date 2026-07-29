गुरु वह मार्ग जो ईश्वर का कराता है ज्ञान : डॉ. चन्द्रदेव
श्री सच्चा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पूजन किया और भण्डारे का प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम के संरक्षक स्वामी डॉ. चन्द्रदेव महाराज ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। महापौर गणेश केसरवानी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
श्री सच्चा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु का पारंपरिक तरीके से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने भण्डारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर आश्रम के संरक्षक स्वामी डॉ. चन्द्रदेव महाराज ने कहा कि गुरु वह मार्ग है जो मानव को ईश्वर तक पहुंचाता है और ईश्वर के विषय में ज्ञान कराता है। कार्यक्रम में प्रवेश ब्रह्मचारी, डॉ. शत्रुघ्न ब्रह्मचारी, विद्यालय के प्राचार्य श्रीकृष्ण त्रिपाठी, आचार्य शम्भू नाथ तिवारी, अमित ब्रह्मचारी, अम्बेश त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। इसी क्रम में महर्षि महेश योगी आश्रम में वैदिक विधिविधान से गुरु पूजन किया। मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है।
इस अवसर पर आश्रम प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, बसंत दास ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र ने किया। सरदार पतविन्दर सिंह, मीडिया प्रभारी संजय श्रीवास्तव, आचार्य ऋषि त्रिवेदी, जितेंद्र दास, राम मंगल गुप्ता, संस्कार सिन्हा आदि उपस्थित रहे।
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