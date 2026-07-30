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गुरु के ध्यान और सत्संग से ही आत्मा का कल्याण संभव : पंकज महाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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मानव शरीर,कर्म शाकाहार और मन रूपी दुश्मन के बारे में बतायागुरु के ध्यान और सत्संग से ही आत्मा का कल्याण संभव : पंकज महाराजगुरु के ध्यान और सत्संग से

गुरु के ध्यान और सत्संग से ही आत्मा का कल्याण संभव : पंकज महाराज

जयगुरुदेव आश्रम में गुरु पूर्णिमा सत्संग मेला में बुधवार प्रातः सांस्थाध्यक्ष पंकज महाराज ने गुरु का ध्यान किया और अनमोल मानव शरीर, कर्म, शाकाहार, शरीर में छुपे मन रूपी दुश्मन आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि गुरु के ध्यान और सत्संग से ही आत्मा का कल्याण संभव है। पंकज महाराज ने कहा कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों का संबंध समुद्र के साथ होता है, उसी तरह गुरु का संबंध शब्द के साथ होता है। इसलिए गुरु के ध्यान के माध्यम से शब्द सुरत को खींच कर अपने में मिला लेता है। ऐसी दशा में मन दुनिया की तरफ से सो जाता है और ईश्वर की तरफ से जाग जाता है। यानि प्रभु की तरफ से आंख वाला हो जाता है। जब तक हमारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक हम इंद्रियों के भोग वासनाओं में रमे हुए हैं। मन एक ही है, चाहे उसे दुनिया में लगाएं या गुरु की भक्ति में लगाएं। वह एक समय में एक ही जगह लगेगा। जब मन को दुनिया के प्यार से ऊंचा गुरु का प्यार मिलता है, तब मन दुनिया के मोह-प्यार को छोड़ने लगता है।

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गुरु की भक्ति का महत्व

उन्होंने कहा कि गुरु की भक्ति केवल ईश्वर को पाने के लिए करनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करै सो तस फल चाखा। पंक्ति का अर्थ बताते हुए कहा कि यह कर्म प्रधान देश है। कर्म से काया बनती है और काया से कर्म। युग बदलते रहते हैं, लेकिन कर्मों का कानून अटल है सदा से चला आ रहा है। बुरे कर्म यदि लोहे की जंजीर के समान हैं तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। महात्माओं के सत्संग में आने से वे कर्मों की माफी करा देते हैं। अपने घर सतलोक चलने की आशा बांधनी चाहिए। अबकी बार सौभाग्य से मनुष्य शरीर और गुरु मिल गए हैं। इसलिए उनके आदेशों का पालन कर अपने कर्मों की धुलाई करवा लेनी चाहिए। सभी बच्चों में विद्या की ताकत छिपी होती है, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाता है और गुरुजनों का कहना मानता है उसमें छिपी हुई ताकत जाग जाती है। जो स्कूल नहीं जाते हैं और गुरुजन की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके ज्ञान की ताकत छिपी हुई ही रहती है और ऐसे ही चली जाती है।

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गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारी

जय गुरुदेव आश्रम में सिमटा लघु भारत

मथुरा। हाईवे स्थित जयगुरुदेव आश्रम में तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा सत्संग मेला में देश के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़े। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आए जयगुरुदेव के अनुयाइयों को देखकर यहां लघु भारत जैसा दिख रहा था। यहां की समूची व्यवस्था श्रद्धालुओं ने संभाली हुई थी। भंडारे लगाकर असंख्य लोगों को प्रसाद वितरण किया।

गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत संस्थाध्यक्ष पूज्य पंकज महाराज ने नाम योग साधना मंदिर और सत्संग भवन में गुरु पूजा, ध्यान और आरती के साथ की। इस अवसर पर महाराज ने गुरुजी की तस्वीर पर चंदन टीका लगाया और आरती की। इसके बाद ध्यान लगाकर गुरु जी का स्मरण किया। श्रद्धालुओं ने लाइनों में लग कर अपने गुरु से दया याचना मांगी। उन्होंने नामदान देकर बताया गया कि यह जयगुरुदेव नाम का जहाज हमारे गुरु महाराज बाबा जयगुरुदेव ने लगाया है। दुनिया के जो जीव जयगुरुदेव नाम का जाप करेंगे उनका भौतिक और आत्मिक कल्याण होगा। इसके बाद पंकज महाराज ने प्रवचन दिए और नामदान दिया।

दादा गुरु का वार्षिक भंडारा

इस अवसर पर पंकज महाराज ने दादा गुरु स्वामी घूरेलाल महाराज का वार्षिक भंडारा 17 से 21 दिसंबर तक जयगुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने सभी को सपरिवार उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

महत्वपूर्ण प्रश्न

गुरु पूर्णिमा महोत्सव कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा महोत्सव तीन दिवसीय सत्संग मेला में मनाया गया।
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