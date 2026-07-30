गुरु पूर्णिमा पर खगड़िया जिला में संतश्री देवराहाशिवनाथ दासजी महाराज का भव्य आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन किया और गुरु दीक्षा ली। संतश्री ने गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं ने भाग लिया और महाभंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

मलिन हृदय को साफ करने के लिए गुरु की जरूरत होती है : देवराहा शिवनाथ

आरा। गुरु पूर्णिमा पर परमपूज्य त्रिकालदर्शी परमसिद्ध विदेह संतश्री देवराहाशिवनाथ दासजी महाराज के सान्निध्य में खगड़िया जिला मुख्यालय के सीढ़ी घाट स्थित मां राधाभवानी मैरेज हॉल में भव्य आयोजन किया गया।

आयोजन का विवरण इस दौरान हजारों श्रद्धालु भक्तों ने संतश्री देवराहाशिवनाथ दासजी महाराज की विधिवत् षोडशोपचार विधि से गुरु पूजन किया और गुरु दीक्षा ली। इसके बाद श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए संतश्री देवराहाशिवनाथ जी महाराज ने कहा कि कोई भले ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के समान क्यों न हो वह गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता है।

गुरु का महत्व संतश्री ने आगे कहा कि धरती के आरंभ से ही गुरु का महत्व अनिर्वचनीय रहा है और यहां तक कि हमारे सारे धर्मग्रंथों में ही गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु बिनु भव निधि तरै न कोय।जो निज बिरंच शंकर सम होय।संतश्री ने कहा कि गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा।

भक्ति का परिणाम जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार मलिन हृदय को साफ करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। संत श्री ने आगे कहा कि गुरु मलिन हृदय वाले शिष्य को हरि के नाम जप में लगा देता है। परिणामस्वरूप धीरे धीरे शिष्य का मन हरि भजन में लग जाता है और उसके हृदय के समस्त विकारों का अंत हो जाता है और उस पर भगवत् कृपा की बरसात होने लगती है।

महाभंडारे का प्रसाद इस दौरान लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त महाभंडारा का प्रसाद ग्रहण किए। वहीं इस दौरान भोजपुर के मंटु ब्यास और जीतने ब्यास सहित अन्य भजन के गायकों द्वारा भगवत् भजन किया गया जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

कार्यक्रम में उपस्थित भक्त वहीं इस कार्यक्रम में आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया मधेपुरा बेलदौर, औरंगाबाद, जहानाबाद,इलाहाबाद,नई दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहन चौधरी, मिंटू जी,धुर्व जी, ललित जी, अनिरुद्ध जालान सहित समस्त भक्त समुदाय की अहम भूमिका रही।

आशीर्वाद प्राप्त करने वाले वहीं आरा के श्रीरामनवमी शोभायात्रा ट्रस्ट के महासचिव श्री शंभू प्रसाद चौरसिया, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, मुखिया संघ भोजपुर के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव, और खगड़िया के lokalen विधायक बब्लू कुमार मंडल , खगड़िया नगर परिषद् अध्यक्ष अर्चना कुमारी, जदयू जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी ने भी गुरु पूर्णिमा में आकर संतश्री देवराहाशिवनाथ दासजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।