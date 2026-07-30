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गुरु पूर्णिमा पर स्वामी रमानंद महाराज आश्रम में श्रद्धा एवं दीक्षा समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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गुरु पूर्णिमा पर सम्मान करते लोग गुरु पूर्णिमा पर स्वामी रमानंद आश्रम में श्रद्धा एवंगुरु पूर्णिमा पर स्वामी रमानंद आश्रम में श्रद्धा एवंगुरु पूर्णिमा

गुरु पूर्णिमा पर स्वामी रमानंद महाराज आश्रम में श्रद्धा एवं दीक्षा समारोह आयोजित

सहपऊ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर क्षेत्र के गांव मानिकपुर जलेसर रोड रेलवे स्टेशन के सामने स्वामी रमानंद महाराज आश्रम में बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रभर से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन-अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी राघवानंद महाराज ने विधि-विधान के साथ अपने शिष्यों को दीक्षा प्रदान की। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि गुरु जीवन का वह प्रकाश है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि गुरु के बताए आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन सफल, सार्थक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनता है।

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समारोह का वर्णन

समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया तथा सदाचार और आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त किया। आश्रम परिसर भजन-कीर्तन, गुरु वंदना और धार्मिक अनुष्ठानों से भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

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अन्य उपस्थित लोग

इस अवसर पर राम कुमार गुप्ता उर्फ छकौड़ी सेठ एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता गुप्ता, हरीश सेठ, चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी किशन स्वरूप, चौधरी जगवीर सिंह, चौधरी राजू प्रधान, चौधरी राजकुमार, चौधरी ओमवीर सिंह, चौधरी रनवीर सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया?
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी रमानंद महाराज आश्रम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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