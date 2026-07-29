सकारात्मक परिवर्तन के लिए गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारें: स्वामी निरंजनानंद

मुंगेर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु पादुका का दर्शन-पूजन किया। परमहंस स्वामी निरंजनानंद ने भक्ति और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। कई अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी सत्यानंद सरस्वती की पद्म जयंती मनाई गई।

मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। बिहार योग विद्यालय के संन्यास पीठ, पादुका दर्शन आश्रम परिसर में आयोजित चार दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हो गया। देश-विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु पादुका का दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, पूजन, भजन के बीच भक्तिमय वातावरण बना रहा।

भक्ति और गुरु का महत्व गुरु की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करें : उन्होंने कहा कि, जब मन विकारों से मुक्त होता है, तभी गुरु की कृपा को पूर्ण रूप से ग्रहण किया जा सकता है। गुरु हमारे भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत कर जीवन को प्रकाशमय दिशा प्रदान करते हैं। स्वामीजी ने कहा कि, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता का प्रतीक है, उसी प्रकार गुरु जीवन में पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं। यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि गुरु पूर्ण हैं या नहीं, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या हम उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के प्रकाश के बावजूद मनुष्य का अहंकार बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास स्वयं को जानने और आत्मचिंतन के लिए समय नहीं है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाना ही सच्ची गुरु आराधना है।

भक्ति ही मन के रूपांतरण की ऊर्जा: स्वामीजी ने कहा कि, संन्यास पीठ केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और साधना का केंद्र है। वर्ष 2023 से 2031 तक स्वामी सत्यानंद सरस्वती की पद्म जयंती मनाई जा रही है। पद्म जागृत चेतना का प्रतीक है और इसका उद्देश्य योग एवं आध्यात्मिक चेतना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक प्रवृत्तियों से होता है। योग और आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इन विकारों का परिष्कार कर व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से जोड़ना है। उन्होंने लोगों से सकारात्मक सोच, आत्मविकास और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। महोत्सव के दौरान काशी से आए विद्वान आचार्यों ने वैदिक विधि से गुरु पूजन, रुद्राभिषेक, हवन तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए।

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गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी

मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मुंगेर के उत्तरवाहिनी कष्टहरणी घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की।

अहले सुबह से ही कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट, सोझी घाट तथा अन्य प्रमुख घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठ चंडिका स्थान सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान की पूजा-अर्चना की। दिनभर दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलता रहा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई घरों में विशेष पूजा-पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा और अखंड रामधुन का आयोजन किया गया। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से गोताखोरों की तैनाती की गई थी।

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श्रद्धापूर्वक मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

असरगंज, निज संवाददाता। सान्याल साधन धाम, असरगंज परिसर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तिभाव पूर्ण माहौल में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री महावतार बाबा जी महाराज, योगिराज भुपेंद्र नाथ सान्याल, योगिराज श्यामाचरण लाहिड़ी और काशीपति सान्याल की विशेष पूजा-अर्चना किए गये। श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किया। सान्याल साधन धाम के संरक्षक डॉ मंगलनाथ पाठक ने कहा कि परम चेतन का ज्ञान ही परम ज्ञान है। स्वयं शांति एवं आनंद का नित्य अनुभव परमात्मा का बोध है। इस अवसर पर श्रवण कुमार केजरीवाल, मीरा देवी, विजय अग्रवाल, वसंत कुमार सिंह, पद्मानंद मिश्र,चंदन केजरीवाल, जगदीश केजरीवाल, पुष्पा देवी, साधना जायसवाल, सिद्धी केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे।

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शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं गुरु

गुरु पूर्णिमा पर गायत्री शक्तिपीठ में गुरु महोत्सव एवं पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर के गायत्री शक्तिपीठ में पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। परिव्राजक आशुतोष शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मुख्य यजवान विनीता केसरी से देव पूजन कराया। आशुतोष शर्मा ने कहा कि, गुरु अपनी तप साधना से शिष्य के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि, गुरु को कभी व्यक्ति समझने की भूल नहीं करना चाहिए। गुरु ईश्वरीय शक्ति का संवाहक होते हैं। ईश्वरीय प्रवाह शिष्य के अंदर प्रवाहित करता है। गुरु सत्ता शिष्य के जीवन को बदल देता। उन्होंने गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, उनके द्वारा रचित 3200 से अधिक जीवन उपयोगी पुस्तक आमलोगों के लिए कल्याण का केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर दीक्षा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, नामकरण संस्कार एवं विभिन्न प्रकार के संस्कार कराए गए। इस मौके पर नीलू शर्मा, विदेशी प्रसाद सिंह, माला देवी, प्रतिमा भारती, मीरा देवी, उषा देवी, शैल अग्रवाल, ललन कुमार, सुनील कुमार साह, कुमार अनुपम, सूरज कुमार आदि समेत गायत्री परिवार के सदस्य मौजूद थे।

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गुरु पूर्णिमा पर आरएसएस ने किया भगवा ध्वज पूजन, स्वयंसेवकों ने अर्पित की गुरु दक्षिणा

धरहरा, एक संवाददाता। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खंड धरहरा की ओर से विद्या विहार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा एवं भगवा ध्वज पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लेकर भगवा ध्वज का पूजन किया तथा श्रद्धापूर्वक गुरु दक्षिणा अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कुमार ने की। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक देवेंद्र जी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा ध्वज को गुरु का स्थान प्राप्त है, जो त्याग, तपस्या, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण के तीन मूल भावों पर आधारित है, जिनमें समर्पण का भाव सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने स्वयंसेवकों से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में खंड कार्यवाह राजा झा, राजेश कुमार, प्रदुम कुमार सिंह, नरेंद्र गांधी, अमन, आर्यन, मोहित कुमार, आलोक कुमार, राजीव कुमार, अनुष्का कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सिमरन कुमारी, नीतू कुमारी सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राएं एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।