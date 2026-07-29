गुरु पूर्णिमा पर आत्मज्ञान और सजगता का दिया संदेश
गुरु पूर्णिमा पर पावापुरी के बाबा ठाकुर मंदिर में एक धार्मिक आयोजन हुआ। श्री सुबोध जी महाराज ने आत्मज्ञान पर जोर देते हुए कहा कि यह जीवन की सही दिशा पाने का माध्यम है। उन्होंने सत्य, सहयोग और सदाचार को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया।
गुरु पूर्णिमा पर आत्मज्ञान और सजगता का दिया संदेश पावापुरी के बाबा ठाकुर मंदिर परिसर में हुआ धार्मिक आयोजन श्री सुबोध जी महाराज बोले- आत्मज्ञान से ही मिलती है जीवन की सही दिशा पावापुरी, निज संवाददाता। बाबा ठाकुर मंदिर में बुधवार को पावापुरी गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। श्री सुबोध जी महाराज ने कहा कि आधुनिक दौर में ज्ञान-विज्ञान के साथ अंधविश्वास और अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। इसलिए लोगों को अच्छा बनने के साथ-साथ सजग और विवेकशील भी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने सत्य, सहयोग, परिश्रम और सदाचार को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में हंसराज, आनंद राज, आदित्य राज, शैलेन्द्र कुमार, उदेश शर्मा, नागेंद्र कुमार, कुणाल कुमार, जीतेंद्र कुमार, नीरज कुमार, अर्जुन राय, शिवानंद, मुकेश कुमार, नंदकिशोर, सतीश कुमार, सूरज, राजो देवी, अंति देवी, रूपा, निशु, धर्मशीला, इंदु, कस्तुरी, सुनीता, रामपति देवी व अन्य शामिल थे। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें