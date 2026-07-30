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गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के लिए उमड़ा शिष्यों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के लिए उमड़ा शिष्यों का सैलाबगुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के लिए उमड़ा शिष्यों का सैलाब

गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के लिए उमड़ा शिष्यों का सैलाब

धर्मनगरी वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और लोककल्याण की कामना की। बुधवार सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही विभिन्न मंदिरों, देवालयों, आश्रमों, मठों एवं गुरु स्थानों पर श्रद्धालुओं और शिष्यों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरे दिन गुरु पूजन, चरण वंदन, आशीर्वाद ग्रहण, भजन-कीर्तन, सत्संग एवं प्रसाद वितरण का क्रम चलता रहा। हर ओर गुरु महिमा के जयघोष और भक्ति की मधुर ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना रहा। देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु अपने-अपने गुरुजनों के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वृंदावन पहुंचे।

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अनेक आश्रमों में शिष्यों ने अपने गुरुदेव का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन-अर्चन किया, चरण पखारे, पुष्पमालाएं अर्पित कीं तथा गुरु दक्षिणा समर्पित कर जीवन में सदैव उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कई आश्रमों में अखंड नाम संकीर्तन, श्रीमद्भागवत एवं भगवद्गीता का पाठ, भजन संध्या तथा विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। संत-महात्माओं ने शिष्यों को धर्म, सेवा, संस्कार और मानव कल्याण का संदेश देते हुए समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। अनेक स्थानों पर विशाल भंडारों का भी आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन मंदिरों और आश्रमों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। प्रमुख मंदिरों, आश्रमों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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