गुरु पूर्णिमा पर सम्मानित हुए 70 छात्र-छात्राएं
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नानू में एक खास समारोह का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग, अनाथ एवं प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका नीरू प्रभा ने की और मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन लाल थे। छात्रों को शिक्षा और गुरु का सम्मान करने का संदेश दिया गया।
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय नानू में दिव्यांग, अनाथ एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के सहायक अध्यापक योगेश कुमार शर्मा की पहल पर किया गया। कार्यक्रम में करीब 70 छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीरू प्रभा ने की। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन लाल रहे। अति विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानाध्यापक कुंवरपाल सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में धर्मवीर सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, सतेंद्रपाल, दिनेश सिंह, अजीत प्रभात, अंबिका गौस्वामी, अशोक कुमार, शेरखान, अशजद, संजीव कुमार शर्मा, जीत, पूर्व प्रधान राजेश, अमित प्रधान, राजकुमार, जगवीरी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संचालन सुभाष चांदना एवं संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। समारोह के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन लाल ने विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए शिक्षा, संस्कार और गुरुजनों के सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने सम्मानित छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया।
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