गुरु पूर्णिमा पर स्कूल में सजी गुरु-शिष्य परंपरा की अनूठी झलक
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यूरोकिड्स प्री-स्कूल, पूर्णिया में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा से परिचित कराना था। बच्चों ने गुरु की श्रद्धा व्यक्त की और शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम ने संस्कार और मानवीय मूल्यों के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़ाने में मदद की।
पूर्णिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यूरोकिड्स प्री-स्कूल, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नन्हे बच्चों को भारतीय संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा तथा शिक्षकों के सम्मान के महत्व से परिचित कराना था। इस अवसर पर एक नन्हे छात्र ने गुरु की वेशभूषा धारण कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। अन्य बच्चों ने गुरु के समक्ष ध्यान लगाकर एवं सम्मान प्रकट करते हुए गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। विद्यालय परिसर भक्तिमय और संस्कारमय वातावरण से गूंज उठा। विद्यालय के निदेशक डॉ. चंदन कुमार सुमन एवं शिक्षिकाओं ने बच्चों को बताया कि गुरु जीवन के सच्चे पथ-प्रदर्शक होते हैं।
वे केवल शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं। बच्चों को अपने गुरु, माता-पिता एवं बड़ों का सदैव सम्मान करने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने पूरे उत्साह, अनुशासन और आनंद के साथ भाग लिया। अंत में सभी ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएँ देते हुए अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह आयोजन बच्चों में भारतीय संस्कृति एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में प्रेरणादायी रहा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें