गुरु की खोई प्रतिष्ठा लौटाना ही महर्षि वेदव्यास को सच्ची श्रद्धांजलि

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय शिक्षण मंडल, झारखंड प्रांत व आरटीसी बीएड कॉलेज के द्वारा गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नैतिकता और संस्कारों पर ध्यान देने की सलाह दी।

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय शिक्षण मंडल, झारखंड प्रांत व आरटीसी बीएड कॉलेज, की ओर से बुधवार को कॉलेज परिसर में गुरु पूर्णिमा (व्यास पूजा) उत्सव श्रद्धा, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। भारत माता, मां सरस्वती एवं महर्षि वेदव्यास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कॉलेज के विद्यार्थियों ने गीत, संगीत, गुरु वंदना व नृत्य की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम की अध्यक्षता आरटीसी बीएड कॉलेज की प्राचार्या डॉ ऋचा पद्मा ने की। उन्होंने कहा कि गुरु ज्ञान देनेवाले नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के आधार होते हैं। भारतीय संस्कृति मेंguru का सर्वोच्च स्थान है और गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।

मुख्य अतिथि के विचार मुख्य अतिथि आरटीसी कॉलेज के निदेशक डॉ रुद्र नारायण महतो ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि चरित्रवान, संस्कारित और राष्ट्रनिष्ठ नागरिक तैयार करना है। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश पर बल दिया।

मुख्य वक्ता के विचार मुख्य वक्ता एवं भारतीय शिक्षण मंडल, झारखंड प्रांत के अध्यक्ष डॉ रंजीत मिश्रा ने कहा कि गुरु की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना ही महर्षि वेदव्यास के प्रति सच्ची श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संहिताकरण, महाभारत और अठारह पुराणों की रचना कर भारतीय ज्ञान-विज्ञान की अमूल्य धरोहर मानवता को दी। भारतीय शिक्षण मंडल भारतीयता आधारित शिक्षा के माध्यम से इसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

विशिष्ट अतिथि के विचार विशिष्ट अतिथि व भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत मंत्री डॉ सुबास साहु ने कहा कि संगठन स्थापना काल से ही शिक्षा में भारतीयता, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना के संवर्धन के लिए कार्यरत है और गुरु पूर्णिमा जैसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम का समापन मौके पर व्यास पूजा समिति की सह-संयोजक डॉ अर्पणा शर्मा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, बीएड एवं डीएलएड के विद्यार्थी, भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शिक्षाप्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र के साथ हुआ।