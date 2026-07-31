गुरु-शिष्य परंपरा पुन: स्थापित करना समय की जरूरत: फूल सिंह
सनातन संस्था द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फूल सिंह ने भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व बताया। वक्ता मधुलिका गोयल ने समाज की समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक मार्गदर्शन से करने पर जोर दिया। आत्मरक्षा के विधियों का प्रदर्शन भी किया गया।
सनातन संस्था की ओर से गुरुवार को पुराना बाजार स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन (हावड़ा मोटर्स) में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देशभर के 81 स्थानों व झारखंड के दो स्थानों पर एक साथ महोत्सव आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती के प्रांतीय अध्यक्ष फूल सिंह ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और अध्यात्म का विश्वगुरु रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शिक्षा नीति के कारण देश अपनी गौरवशाली गुरु-शिष्य परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से दूर होता गया, इसलिए भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप और गुरु-शिष्य परंपरा को पुनः समाज के सामने स्थापित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सनातन संस्था महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
समाज में निराशा का वातावरण
संस्था की वक्ता मधुलिका गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में विश्वयुद्ध की आशंका, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण समाज में निराशा का वातावरण है। ऐसे संकट से केवल भौतिक उपायों से नहीं, बल्कि साधना, गुरुचरणों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर आधारित रामराज्य की स्थापना के संकल्प से ही समाज को नई दिशा मिल सकती है।
आत्मरक्षा की विधियों का प्रदर्शन
महोत्सव का शुभारंभ व्यासपूजन एवं भक्तराज जी के प्रतिमा पूजन से हुआ। इस दौरान सनातन संस्था और उसके संस्थापक डॉ जयंत आठवले के कार्यों पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया गया तथा उनके संदेश का वाचन किया गया। कार्यक्रम में आत्मरक्षा की सरल विधियों का प्रदर्शन, रामराज्य स्थापना का संकल्प और सामूहिक नामजप भी कराया गया।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें