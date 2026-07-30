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श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर में श्रद्धा और उत्साह का संगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर, फारबिसगंज में बुधवार को गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन से हुई। विद्यालय के शिक्षकों ने गुरु के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की और भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा की सराहना की। इस अवसर पर माता-पिता को प्रथम गुरु बताया गया।

श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर में श्रद्धा और उत्साह का संगम

फारबिसगंज, एक संवाददाता। श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर फारबिसगंज के वंदना सभागार में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ हुआ। इसके उपरांत विद्यालय परिवार ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं गुरु वंदना प्रस्तुत कर भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की।इस अवसर पर शिशु मंदिर खंड के प्रधानाचार्य रामनरेश सिंह ने गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। आचार्य श्रीप्रसाद राय ने कहा कि उन्होंने वेदों का संकलन, महाभारत तथा अठारह पुराणों की रचना कर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया।

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उनके इसी अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें आदिगुरु के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। आचार्य लक्ष्मीकांत झा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम गुरु उसके माता-पिता होते हैं। उनके पश्चात शिक्षक जीवन को ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों से आलोकित करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है।

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