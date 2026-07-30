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ज्योति कलश रथ का हुआ स्वागत पूजन व यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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फोटो::40-- गायत्री शक्तिपीठ पर पहुंचे ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत पूजन किया गयाति कलश रथ यात्रा का स्वागत पूजन किया गया लखीमपुर, संवाददाता। गुरु पू

ज्योति कलश रथ का हुआ स्वागत पूजन व यज्ञ

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह पहुंचे ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने स्वागत आरती, पुष्प वर्षा व जयघोष के साथ अभिनंदन किया। सदर विधायक योगेश वर्मा ने ज्योति कलश रथ के समक्ष पुष्प अर्पित कर पूजन किया। गायत्री परिवार के परिजनों ने आत्मीय स्वागत कर आध्यात्मिक वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। जिला समन्वयक रामखेलावन निषाद ने बताया कि यज्ञशाला में पांच पालियों में गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। साथ ही गुरुदीक्षा संस्कार के साथ वैदिक संस्कार कराए गए।

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इस दौरान उदय सिंह, केके तिवारी, अजय वर्मा, यज्ञदेव, प्रखर, आस्तिक, चैतन्य, सुरेंद्र वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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