Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा व्यास पूजन आयोजन सम्पन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

बिहार के पूर्णिया में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा गुरू पूर्णिमा महोत्सव सह व्यास पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता प्रो. शिव मुनि यादव ने गुरु के महत्व तथा छात्रों को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पर ध्यान देने का आह्वान किया। समापन में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा व्यास पूजन आयोजन सम्पन्न

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार प्रांत द्वारा आयोजित बरसौनी के एक शिक्षण संस्थान परिसर में गुरू पूर्णिमा महोत्सव सह व्यास पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. शिव मुनि यादव, जिला संयोजक भारतीय शिक्षण मंडल ने भारतीय शिक्षा परम्परा में गुरू की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति तथा निरंतर अध्ययन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। राजेश कुमार सिंह जिला मंत्री ने ध्येय श्लोक और ध्येय वाक्य का वाचन किया। डॉ. अनिल कुमार, प्रांत प्रमुख उत्तर बिहार विश्वविद्यालय विभाग ने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल श्रीराम के स्मरण से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से पखवारे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में व्यास पूजन आयोजित कर महर्षि वेद व्यास के गुरु शिष्य संबंध का विस्तृत चर्चा करती है।

उन्होंने विद्यार्थियों से संस्थान की गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपने ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्रहित में करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय कुमार सिंह, प्रांत प्रमुख उत्तर बिहार गुरुकुल गतिविधि ने भारतीय ज्ञान परम्परा, गुरु शिष्य संबंध तथा मूल्य परक शिक्षा के महत्व पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संस्कृति,पारिवारिक संस्कार एवं चरित्र निर्माण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से पारिवारिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य राज किशोर ने अंत में सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह,सकारात्मक ऊर्जा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं राष्ट्रनिर्माण की भावना से ओत प्रोत रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।