भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा व्यास पूजन आयोजन सम्पन्न

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार प्रांत द्वारा आयोजित बरसौनी के एक शिक्षण संस्थान परिसर में गुरू पूर्णिमा महोत्सव सह व्यास पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. शिव मुनि यादव, जिला संयोजक भारतीय शिक्षण मंडल ने भारतीय शिक्षा परम्परा में गुरू की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति तथा निरंतर अध्ययन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। राजेश कुमार सिंह जिला मंत्री ने ध्येय श्लोक और ध्येय वाक्य का वाचन किया। डॉ. अनिल कुमार, प्रांत प्रमुख उत्तर बिहार विश्वविद्यालय विभाग ने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल श्रीराम के स्मरण से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से पखवारे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में व्यास पूजन आयोजित कर महर्षि वेद व्यास के गुरु शिष्य संबंध का विस्तृत चर्चा करती है।