भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा व्यास पूजन आयोजन सम्पन्न
बिहार के पूर्णिया में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा गुरू पूर्णिमा महोत्सव सह व्यास पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता प्रो. शिव मुनि यादव ने गुरु के महत्व तथा छात्रों को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पर ध्यान देने का आह्वान किया। समापन में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार प्रांत द्वारा आयोजित बरसौनी के एक शिक्षण संस्थान परिसर में गुरू पूर्णिमा महोत्सव सह व्यास पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रो. शिव मुनि यादव, जिला संयोजक भारतीय शिक्षण मंडल ने भारतीय शिक्षा परम्परा में गुरू की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति तथा निरंतर अध्ययन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। राजेश कुमार सिंह जिला मंत्री ने ध्येय श्लोक और ध्येय वाक्य का वाचन किया। डॉ. अनिल कुमार, प्रांत प्रमुख उत्तर बिहार विश्वविद्यालय विभाग ने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल श्रीराम के स्मरण से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से पखवारे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय, महाविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में व्यास पूजन आयोजित कर महर्षि वेद व्यास के गुरु शिष्य संबंध का विस्तृत चर्चा करती है।
उन्होंने विद्यार्थियों से संस्थान की गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपने ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्रहित में करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय कुमार सिंह, प्रांत प्रमुख उत्तर बिहार गुरुकुल गतिविधि ने भारतीय ज्ञान परम्परा, गुरु शिष्य संबंध तथा मूल्य परक शिक्षा के महत्व पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संस्कृति,पारिवारिक संस्कार एवं चरित्र निर्माण के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से पारिवारिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय के प्राचार्य राज किशोर ने अंत में सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उत्साह,सकारात्मक ऊर्जा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं राष्ट्रनिर्माण की भावना से ओत प्रोत रहा।
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