गुरु ही अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का देते हैं प्रकाश : स्वामी विवेकानंद गिरी

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को श्री शंकराचार्य बोधगया मठ में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह से ही मठ परिसर में श्रद्धालुओं के आने-जाने का तांता लगा रहा। मठ के पुजारियों ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह भगवान बुद्ध व शिवलिंग का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन-अर्चन की। साथ ही परिसर स्थित पंच पांडव मंदिर में विशेष पूजा हुई। शंखनाद, घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्रों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद मठ में गद्दी पूजन अनुष्ठान संपन्न हुआ। महंत त्रिवेणी गिरी सहित अन्य संन्यासियों का बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया。

गुरु की महिमा

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर के समान माना गया है। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं और जीवन को सत्य, धर्म व आत्मबोध की दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जीवन को सफल व सार्थक बना सकता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत मठ में भजन-कीर्तन, गुरु वंदना और आध्यात्मिक प्रवचन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूजा-अर्चना के उपरांत महाप्रसाद एवं भंडारे का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। पूरे दिन मठ परिसर में आस्था और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला।