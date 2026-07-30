धूमधाम से मना गुरु पूर्णिमा और महर्षि वेद व्यास जयंती
सानमती विद्या मंदिर में महर्षिं वेद व्यास की जयंती मनी मधाम से मना
भवनाथपुर, प्रतिनिधि। सानमती कामेश्वर साह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भवनाथपुर बाजार में गुरु पूर्णिमा व महर्षि वेदव्यास जयंती धूमधाम से मनाई गई । कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह, सचिव राम सुरेश राम और प्रधानाचार्य जयंत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन कर किया। समिति द्वारा आचार्य सम्मान व भैया बहनों द्वारा पैर धोवन कार्यक्रम भी हुआ। इस मौके पर विद्यालय के सचिव राम सुरेश राम ने गुरु का त्याग व शिष्य की समर्पण की बातें गुरु भक्त आरुणि व एकलव्य का उदाहरण देकर बताए। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयंत कुमार ने गुरु शब्द का व्याख्यान गु से अंधकार रू से प्रकाश अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात कही।
उन्होंने यह भी बताया कि जिनसे कुछ भी शिक्षा मिली वह गुरु ही कहे जाएंगे चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कार्यक्रम को सफल बनाने में आचार्य अशोक कुमार, अजीत चौबे ,अरुण साह, इंद्रजीत गुप्ता, रमेश कुमार, रामकेवल साह, रीता चौबे, प्रीति शर्मा, नीता गुप्ता, सुभद्रा कुमारी, अर्चना कुमारी, अमृत पाठक, पूर्णिमा कुमारी व आदेश पाल शुगनदेवी व विनोद प्रजापति की सहभागिता सराहनीय रही।
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