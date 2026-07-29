आर्ट ऑफ लिविंग ने की गुरु पूजा
देहरादून में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु पूजा, सत्संग और ध्यान का आयोजन किया गया। भजनों की प्रस्तुति पर भक्तों ने नृत्य किया। राज्य समन्वयक और अन्य सदस्यों ने गुरु पूर्णिमा को आत्म चिंतन और मूल्यांकन के पर्व के रूप में बताया, जो जीवन को तनावमुक्त बनाने में मदद करता है।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा तुषात फंक्शन सेंटर कान्वेंट रोड में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु पूजा, सत्संग और ध्यान का आयोजन किया गया। संस्था की ओर से दिवाकर और अन्य गायकों ने भजनों की प्रस्तुति दी। जिस पर सभी गुरु भक्त उत्साहित होकर नृत्य करने लगे। राज्य समन्वयक नंदिता सिंह, ललिता मोहन, आनंद कंसल, ऋषभ कोहली, नितिन जैन, संजीव कुमार, डॉ.आभा ममगाईं, सुधांशु नैथानी, वेद व्यास गुलाटी, राजू सिंह, दुर्गा बिष्ट ने कहा कि गुरु पूर्णिमा आत्म चिंतन और आत्ममूल्यांकन का पर्व है। गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर के मार्ग दर्शन में हम अपपनी आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति का स्व मूल्यांकन कर जीवन को तनावमुक्त बना रहे हैं।
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