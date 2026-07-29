श्री कल्कि धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी गुरु दीक्षा
श्री कल्कि धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। यज्ञ का शुभारंभ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने किया। उन्होंने शिष्यों को गुरु मंत्र प्रदान किया और सनातन संस्कृति का प्रचार करने का आह्वान किया।
श्री कल्कि धाम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, असम सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं शिष्य पहुंचे। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ से हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति श्री कल्कि पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने की। यज्ञ के उपरांत आयोजित गुरु दीक्षा समारोह में बड़ी संख्या में शिष्यों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने विशेष जाप विधि के साथ शिष्यों को गुरुमंत्र प्रदान किया और उनसे श्री कल्कि धाम के जनजागरण एवं सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज ने कहा कि गुरु-शिष्य का संबंध जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्रीराम ने गुरु विश्वामित्र और भगवान श्रीकृष्ण ने गुरु संदीपन के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण कर गुरु परंपरा का पालन किया, तो प्रत्येक सनातनी के लिए इस परंपरा का निर्वहन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला नहीं, बल्कि वह एक ऐसी अनुभूति है जिसे केवल जिया जा सकता है। उन्होंने सभी शिष्यों से धर्म, संस्कृति और श्री कल्कि धाम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी हरमनोजदास जी, रवि त्यागी, बिजेंद्र त्यागी, अक्षित, दुष्यंत, शिवांक त्यागी, निखिल, चारू त्यागी, सत्यानंद जी, पंकज गुप्ता, सुधीर चाहल, लवकुश शर्मा, युद्धवीर सिंह, मुनिदेव त्यागी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं शिष्य मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे दिन भक्ति, आध्यात्मिक उल्लास और गुरु वंदना के वातावरण में संपन्न हुआ।
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