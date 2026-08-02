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गुरु पूर्णिमा पर संतमत सत्संग आश्रम केदला में हुआ भव्य आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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केदला नगर स्थित संतमत सत्संग महर्षि मेंहीं आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया।

गुरु पूर्णिमा पर संतमत सत्संग आश्रम केदला में हुआ भव्य आयोजन

केदला, निज प्रतिनिधि। केदला नगर स्थित संतमत सत्संग महर्षि मेंहीं आश्रम में रविवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गुरु भाई-बहन उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य प्रवचन के लिए कुप्पाघाट से पधारे महर्षि निर्मला नंद बाबा एवं बालकृष्ण बाबा ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण व्यक्त करने का पावन अवसर है।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही सच्चा गुरु कहलाता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है और वह सत्य, सेवा तथा सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संतों ने अपने प्रवचन में कहा कि प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा से लेकर वर्तमान की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक गुरु का स्थान सर्वोच्च रहा है। गुरु ही शिष्य को सही दिशा प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए जीवन में गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान भजन-कीर्तन एवं सत्संग का भी आयोजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने संतों के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों के प्रसार का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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