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शिष्यों ने गुरु वंदना कर लिया आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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कड़ा धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान कर गुरु के आश्रमों में जाकर आशीर्वाद लिया। आश्रमों में भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। संतों ने शिष्यों को धर्म और मानव सेवा का संदेश दिया और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया।

शिष्यों ने गुरु वंदना कर लिया आशीर्वाद

शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी कड़ा धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और गुरु-पूजन के साथ मनाया गया। बुधवार भोर में मां गंगा के जल में स्नान और मां शीतला के दर्शन के बाद हजारों श्रद्धालु अपने-अपने गुरु के आश्रमों में पहुंचे। शिष्यों ने अपने गुरुओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, जबकि ब्रह्मलीन संतों के अनुयायियों ने उनकी प्रतिमा और समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए सत्य, सेवा और मोक्ष के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। कड़ा धाम के गंगा तट स्थित नागा बाबा आश्रम, कालेश्वर घाट का महादेवा आश्रम, तपस्वी बाबा आश्रम तथा हनुमान घाट के समीप स्थित संत बाबा मलूकदास आश्रम में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

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आश्रमों में गुरु पूजन, भजन-कीर्तन, सत्संग और भंडारे का आयोजन हुआ। तीर्थ पुरोहित रामायणी पंडा ने बताया कि नांगा बाबा मां गंगा के अनन्य उपासक थे। लोकमान्यता है कि गुरु पूर्णिमा पर उनके भंडारे में कभी प्रसाद की कमी नहीं होती थी। गंगा तट स्थित महादेवा आश्रम के संत दंडी स्वामी के शिष्यों ने बताया कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तप, साधना और लोककल्याण को समर्पित किया।वहीं, विश्व प्रसिद्ध संत बाबा मलूकदास के आश्रम में भी श्रद्धालुओं ने उनकी ध्यान योग गुफा, प्रतिमा और समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिष्यों ने उनके उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कड़ा धाम के वृंदावन घाट आश्रम, असदपुर घाट आश्रम, भुइयादीन बाबा आश्रम कंथुवा सहित धाम क्षेत्र के अन्य आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का वातावरण रहा। संतों ने शिष्यों को धर्म, सदाचार और मानव सेवा का संदेश देते हुए सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया।

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