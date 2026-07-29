Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखीसराय: गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न क्षेत्र में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

लखीसराय में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने गुरु पूजन, प्रवचन, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये परंपरा ज्ञान और आत्मचिंतन का संदेश देती है।

लखीसराय: गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक आषाढ़ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न क्षेत्र में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का

लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को जिले के विभिन्न क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से गुरु पूजन, प्रवचन, भजन-कीर्तन, सत्संग व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालु अपने-अपने गुरुजन का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रमुख पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।

ये भी पढ़ें:Lakhimpur Khiri News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षा के साथ संस्कारों की हुई बात

महर्षि वेदव्यास को वेदों के संकलन, महाभारत और अनेक पुराणों की रचना का श्रेय दिया जाता है। इस अवसर पर कई स्थान पर उनके योगदान का स्मरण करते हुए विशेष पूजा-अर्चना की गई। विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया। संघ की विभिन्न शाखाओं में भगवा ध्वज को गुरु मानकर गुरु पूजन एवं गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयंसेवकों ने राष्ट्र निर्माण, सेवा और संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराया। शहर के पुरानी बाजार स्थित महिला विद्या मंदिर स्कूल के अभिमन्यु शाखा एवं नया बाजार केआरके मैदान के केशव शाखा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावे जिले के विभिन्न आश्रम, मठ और धार्मिक स्थल पर विभिन्न धर्म-संप्रदाय के अनुयायी अपने-अपने गुरु के सान्निध्य में पहुंचे। आरएसएस के मुंगेर विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख मधुसूदन प्रसाद ने बताया कि गुरु पूर्णिमा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक उन्नति का भी संदेश देती है। गुरु-शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो समाज में ज्ञान, अनुशासन, सेवा, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की प्रेरणा देती है। मौके पर रूपेश कुमार, संतोष कुमार, वाल्मीकि मोदी, श्याम मोदी, वार्ड पार्षद गौतम कुमार, उदय कुमार, विक्रम प्रसाद, जितेन्द्र कुमार, प्रशांत कुमार, ओमप्रकाश साह, दिनेश मल्लिक एवं महावीर कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Palamu News: महर्षि वेदव्यास जयंती पर हुई पूजा-अर्चना
ये भी पढ़ें:गुरु पूर्णिमा: चरण वंदना कर लिया गुरु का आशीर्वाद

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।