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गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी के संतमत सत्संग मंदिर में गुरुपूर्णिमा के अवसर पर महर्षि मेंही परमहंस जी के अनुयायियों की भीड़ जुटी। ईश्वर, संत और गुरु की स्तुति के साथ प्रवचन का आयोजन हुआ। गजेंद्र प्रसाद पोद्दार ने बताया कि सत्संग से जीवन की दिशा और कर्म का ज्ञान मिलता है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है।

गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं

बरौनी। बरौनी दीनदयाल रोड स्थित संतमत सत्संग मंदिर में बुधवार को गुरुपूर्णिमा के मौके पर सदगुरु महर्षि मेंही परमहंस जी महाराज के अनुयायियों की दिन भर जबरदस्त भीड़ जुटी रही। इस दौरान ईश्वर ,संत व गुरु की स्तुति की गई। इसके बाद प्रवचन का दौर शुरू हुआ। गजेंद्र प्रसाद पोद्दार ने कहा कि हम कैसे जिएं,हमारा कर्म कैसा हो, यह ज्ञान हमे सत्संग से ही मिलता है। विचार से कर्म प्रभावित होता है। विचार में अहंकार आ जाने से अपने विचार से ममत्व हो जाता है जो अंदर गांठ बना लेता है। इस कारण हम दूसरे के विचार से असहमत हो जाते है।

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कहा कि मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है लेकिन गुरु के यह संभव नहीं है। मौके पर डॉ. रमणीकांत पोद्दार,रामनंदन सिंह, विभूति सिंह, मार्कण्डेय दास, उत्तम कुमार, श्रवण कुमार, तुषार कुमार, गौतम कुमार, संजीव कुमार गुप्ता आदि थे।

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