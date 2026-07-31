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सरिया में आरएसएस ने मनाया गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवांगी मंडपम सरिया में भगवा ध्वज पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु दक्षिणा अर्पित की और संघ के बौद्धिक मोहन जी ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और हिंदुत्व जाग चुका है।

सरिया में आरएसएस ने मनाया गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा उत्सव

सरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरिया खंड द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार रात शिवांगी मंडपम सरिया में गुरु दक्षिणा एवं परम पवित्र भगवा ध्वज पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों में श्रद्धा एवं उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर भगवा ध्वज का पूजन कर गुरु दक्षिणा अर्पित की। इस अवसर पर अपने बौद्धिक में सह प्रांत कार्यवाह मोहन जी ने बताया कि आरएसएस में गुरु पूर्णिमा का विशेष स्थान है जहां स्वयंसेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के महत्व, राष्ट्र निर्माण संगठन और सेवा भाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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कहा कि भारतीय संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण के तीन मूल भावों पर आधारित है। जिसमें समर्पण का भाव सबसे गहरा है। गुरु पूर्णिमा के दिन देशभर में स्वयंसेवक भगवा ध्वज का पूजन कर राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण का संकल्प लेते हैं।उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना के पूरे 100 वर्ष हो गए। आरएसएस अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस दौरान कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने संघ के पंच परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तय किए गए पांच मुख्य विचारों पर विस्तृत चर्चा की। बताया कि हिंदुओं को तोड़ने का कई कुचक्र चलाया गया परंतु अब हिंदुत्व जाग चुका है। भगवा ध्वज अखंड भारत का प्रतीक है। हिंदुत्व की एकता से यह स्वप्न भी साकार होगा। कार्यक्रम में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, माधव राव, सदा शिव गोलवलकर तथा भारत माता के चित्र पर भी लोगों ने पुष्प अर्पित किया। मौके पर खंड कार्यवाह आशीष तर्वे, विनोद कुमार पांडेय, उमेश कुमार, भीम प्रसाद वर्णवाल, सोनू कुमार वर्णवाल, रामावतार पांडेय, पंकज अग्रवाल, विनोद प्रसाद, बलदेव प्रसाद, संजय मोदी, कामदेव प्रसाद, धीरज कुमार, मनीष कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद थे।

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