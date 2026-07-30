संत दरिया साहब आश्रम धरकंधा में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब
दिनारा, एक संवाददाता।प्रातःकाल अखंड गुरुवाणी पाठ के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। संतों ने अपने प्रवचनों में संत दरिया साहब के
दिनारा, एक संवाददाता। प्रखंड के प्रसिद्ध संत दरिया साहब आश्रम धरकंधा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम परिसर सतनाम के जयघोष और गुरुवाणी की मधुर ध्वनि से भक्तिमय हो उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया।
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