गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का हुआ सम्मान
मॉडर्न पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। प्राचार्य जीसी वर्मा ने शिक्षकों के महत्व पर बात की। निदेशिका संगीता शर्मा ने कहा कि गुरु समाज की रीढ़ हैं और उनका आशीर्वाद छात्रों को नई दिशा दे सकता है। विद्यार्थियों ने शिक्षकों को सम्मानित किया।
कोडरमा। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, झुमरीतिलैया में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य जीसी वर्मा ने कहा कि गुरु हमारे जीवन के निर्माता हैं। वे अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। विद्यालय की निदेशिका संगीता शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं। एक गुरु का आशीर्वाद और समर्पण किसी भी छात्र के जीवन को नई दिशा दे सकता है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का तिलक लगाकर एवं आरती उतारकर सम्मान किया।
पूरे आयोजन में श्रद्धा और गुरु-शिष्य परंपरा की गरिमा का सुंदर वातावरण देखने को मिला।
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