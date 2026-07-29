महर्षि की बगिया में गूंजा, मोहे लागी लगन गुरु चरनन की.....
फतेहपुर में महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि केशवराम त्रिपाठी और वीके दिव्या साम्बरी बहन ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने महर्षि महेश योगी का उल्लेख किया और अध्ययन के महत्व पर जोर दिया।
फतेहपुर। सीबीएसई बोर्ड से संचालित शहर के महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वैदिक गुरु परंपरा पूजन से शुभारम्भ हुआ। इस दौरान गुरु महिमा का गुणगान करते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष केशवराम त्रिपाठी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वीके दिव्या साम्बरी बहन, मानस मर्मज्ञ रामकृष्ण पाण्डेय विशिष्ट अतिथि रहे। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महर्षि महेश योगी अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण रखते थे। वे प्रत्येक कार्य अपने गुरुदेव को समर्पित कर प्रारंभ करते थे तथा स्वयं को कभी गुरु नहीं कहा, बल्कि देश-विदेश में जय गुरुदेव का संदेश प्रसारित किया।
उन्होंने कहा कि महर्षि जी द्वारा प्रदत्त भावातीत ध्यान की तकनीक आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रही है और नियमित अभ्यास से जीवन आनंद है, का अनुभव किया जा सकता है। वीके दिव्या साम्बरी बहन ने कहा कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, जो उसमें संस्कारों का बीजारोपण करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से माता-पिता एवं गुरुजनों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहने तथा सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। छात्राओं ने गुरु वंदना मोहे लागी लगन गुरु चरनन की...भक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी को भावविभोर कर दिया।
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