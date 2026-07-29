महर्षि की बगिया में गूंजा, मोहे लागी लगन गुरु चरनन की.....

फतेहपुर। सीबीएसई बोर्ड से संचालित शहर के महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वैदिक गुरु परंपरा पूजन से शुभारम्भ हुआ। इस दौरान गुरु महिमा का गुणगान करते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष केशवराम त्रिपाठी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वीके दिव्या साम्बरी बहन, मानस मर्मज्ञ रामकृष्ण पाण्डेय विशिष्ट अतिथि रहे। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महर्षि महेश योगी अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण रखते थे। वे प्रत्येक कार्य अपने गुरुदेव को समर्पित कर प्रारंभ करते थे तथा स्वयं को कभी गुरु नहीं कहा, बल्कि देश-विदेश में जय गुरुदेव का संदेश प्रसारित किया।