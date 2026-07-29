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गुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई

By Hindustan | Bureau
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गुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 2ए में गुरु पूर्णिमा एवं वेदव्यास जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व पूजन-अर्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के भैया-बहनों ने कविता, भाषण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास के जीवन, उनके महान योगदान व गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज कुमार मिश्रा ने कहा भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही अपने ज्ञान, संस्कार व मार्गदर्शन से शिष्य के जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों के प्रति सदैव सम्मान, श्रद्धा व कृतज्ञता का भाव रखने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम के दौरान शिक्षक व शिक्षिका का विधिवत पूजन व अभिनंदन किया गया। समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं व विद्यार्थियों ने गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। पूरे विद्यालय का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से ओत-प्रोत रहा।

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