गुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई
गुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गईगुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गईगुरु पूर्णिमा व वेदव्यास जयंती श्रद्धा के सा
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 2ए में गुरु पूर्णिमा एवं वेदव्यास जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व पूजन-अर्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के भैया-बहनों ने कविता, भाषण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास के जीवन, उनके महान योगदान व गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज कुमार मिश्रा ने कहा भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही अपने ज्ञान, संस्कार व मार्गदर्शन से शिष्य के जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों के प्रति सदैव सम्मान, श्रद्धा व कृतज्ञता का भाव रखने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान शिक्षक व शिक्षिका का विधिवत पूजन व अभिनंदन किया गया। समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं व विद्यार्थियों ने गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। पूरे विद्यालय का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से ओत-प्रोत रहा।
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