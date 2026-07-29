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गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर स्थित बीआरएबीयू के मनोविज्ञान विभाग में गुरु पूर्णिमा और इंडियन फिलॉस्फी डे पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रो. रूपाश्री जमुआर ने संगोष्ठी का संयोजन किया, जबकि प्रो. रजनीश गुप्ता ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि प्रो. सुनील कुमार ने गुरु-शिष्य के संबंध की महत्ता बताई।

गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र

मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू के मनोविज्ञान विभाग में बुधवार को गुरु पूर्णिमा और इंडियन फिलॉस्फी डे के मौके पर संगोष्ठ का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का संयोजन प्रो. रूपाश्री जमुआर ने किया, जबकि अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. रजनीश गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. सुनील कुमार थे। विभागाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति में यदि किसी संबंध को सबसे पवित्र माना गया है तो वह गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन का उद्देश्य बताते हैं। डॉ. विकास कुमार ने कहा कि शोधार्थियों और विद्यार्थियों के अधिकांश शोध भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित थे।

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मंच संचालन डॉ. सुनीता और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ऋतु ने किया।

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