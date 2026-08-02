महम्मदपुर में संघ का गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित
सिधवलिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संग आयोजित गुरु पूजन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अन्य शामिल हुए। जिला संघचालक ने कहा कि संघ विचारों का संगठन है और भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं। शिक्षा मंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
सिधवलिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में रविवार को महम्मदपुर में गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जिला संघचालक एवं बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। जिला संघचालक ने कहा कि संघ व्यक्ति नहीं, विचारों का संगठन है और भगवा ध्वज को गुरु मानकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया जाता है। शिक्षा मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन युवाओं को हर प्रकार के नशे से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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