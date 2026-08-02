गुरुद्वारा संत भाई जी बाबा में संगति सहज पाठ जारी
रामपुर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में 20 जुलाई से सहज पाठ साहिब का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 140 अंग पढ़े जा चुके हैं। गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पुरब के अवसर पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे। इस दौरान अनेक श्रद्धालु उपस्थित हुए।
रामपुर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा संत भाई जी बाबा जी में 20 जुलाई से संगति रूप में सहज पाठ साहिब का आयोजन किया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल 1430 अंग (पृष्ठ) में से गत रात्रि तक 140 अंग पढ़े जा चुके हैं। जगमोहन सिंह निमाड़ा एवं जयदीप सिंह द्वारा संगत को प्रतिदिन रात्रि 8:45 बजे से 9:15 बजे तक सहज पाठ पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। इसका समापन नवंबर माह में प्रकाश पुरब पर होगा। इसके अलावा गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पुरब सात अगस्त के अवसर पर नाम सिमरन जत्था व स्त्री सत्संग सभा द्वारा दो से छह अगस्त तक दोपहर तीन से शाम छह बजे तक श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ एवं शब्द कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रधान दर्शन सिंह खुराना, सीनियर मीत प्रधान गुरचरण सिंह आहूजा, भूपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, महेंद्र सिंह, धनवंत सिंह, जसमीत सिंह, पपिंदर सिंह, हरजीत सिंह, हरविंदर सिंह, संतोख सिंह, कंवलजीत सिंह, राज सिंह, मनमोहन सिंह, जोगिंदर सिंह, ओमप्रकाश सेठी, हैरी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व संगत उपस्थित रही।
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