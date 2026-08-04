मिशन एडमिशन: आईपीयू के 9 कोर्स में ऑनलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग आज
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली ने 9 कोर्स में ऑनलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की है। छात्र 500 रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। जिनकी आवेदन शुल्क 2500 रुपये बची है, उन्हें भी यह राशि जमा करने की आवश्यकता है। परिणाम 6 और 10 अगस्त को घोषित होंगे।
नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के 9 कोर्स में ऑनलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग में 5 अगस्त तक आवेदन का अवसर है। ये कोर्स एलएलएम,बीसीए,बीए एलएलबी / बीबीए एलएलबी,बी.एड, बीबीए / बीबीए-एमबीए इंटीग्रेटेड,डिप्लोमा धारकों के लिए लेटरल एंट्री टू बी.टेक,बी.टेक ,बी.कॉम (ऑनर्स) ,चार वर्षीय बीए अर्थशास्त्र( ऑनर्स) हैं। इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा। जिन छात्रों ने 2,500 रुपये का आवेदन शुल्क अभी तक जमा नहीं किया है वे उसे भी 5 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। 5 अगस्त तक समस्त प्रोग्राम के लिए विकल्प चयन भी किया जा सकता है।6
अगस्त को इस काउंसलिंग से संबद्ध ज्यादातर प्रोग्राम के परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे।शेष प्रोग्राम के परिणाम 10 अगस्त को घोषित किये जायेंगे।विश्वविद्यालय ने इस काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी आवेदकों को सलाह दी है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in और http://www.ipu.admissions.nic.in देखते रहें।
लेखक के बारे मेंAbhinaw Upadhyay
शॉर्ट बायो : अभिनव उपाध्याय पिछले लगभग 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान दैनिक में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण और राजनीति से जुड़े विषय उनकी विशेष विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिनव उपाध्याय राजधानी की पत्रकारिता दुनिया का एक विश्वसनीय और सक्रिय नाम हैं, जिन्हें समाचार लेखन, विश्लेषण और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर गहरी पकड़ के साथ लगभग दो दशक का अनुभव है। बीते करीब आठ वर्षों से वे हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े हैं और दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों, छात्र राजनीति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक और शोधपरक कवरेज कर रहे हैं।
करियर का सफर
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साहित्यिक पत्रिका ‘कथादेश’ से की, जिसके बाद ‘आज समाज’ और ‘दैनिक जागरण’ जैसे प्रमुख संस्थानों में विभिन्न बीट्स पर कार्य किया। आज समाज में कार्य करते हुए 1984 के सिख दंगों के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला तथा दैनिक जागरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली और आजादी के 75 वर्ष पर शैक्षणिक संस्थानों के योगदान से जुड़ी शोधपरक श्रृंखलाएं तैयार कीं। वर्तमान भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार, ब्रेकिंग स्टोरी और विशेष पैकेज किए हैं, साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सहित अनेक प्रमुख आयोजनों की रिपोर्टिंग की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उपलब्धियां
अभिनव ने पीएचडी, राजनीति विज्ञान में एमए, बीएड और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (डिप्लोमा) की उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त रॉयटर का डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त है। उनके कई लेख और शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं, विशेषकर भोजपुरी गीतों में सामाजिक चेतना पर उनका शोध उल्लेखनीय है।
सार्वजनिक भूमिका और रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ वे विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक मंचों पर वक्ता, शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता, समिति सदस्य और निर्णायक के रूप में सक्रिय रहते हैं। लेखन, संगीत, कुकिंग और यात्रा उनकी प्रमुख रुचियां हैं, जो उनके रचनात्मक व्यक्तित्व को और समृद्ध बनाती हैं।