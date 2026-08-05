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इंदौर की तर्ज पर निगम बनाएगा सेंट्रल स्टोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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- स्ट्रीट लाइट, सीवर कवर और पानी के पंप जैसी आपात सुविधाओं के लिए एजेंसियों पर निर्भरता होगी खत्म, नागरिकों को मिलेगी त्वरित राहत

इंदौर की तर्ज पर निगम बनाएगा सेंट्रल स्टोर

गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम अब देश के प्रमुख महानगरों-इंदौर और दिल्ली-की तर्ज पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जा रहा है। शहर में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, जल आपूर्ति के बूस्टिंग स्टेशनों के खराब पंप बदलने और खुले सीवर के ढक्कनों को तुरंत लगाने जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए अब रखरखाव करने वाली निजी एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निगम प्रशासन इसके लिए एक अत्याधुनिक ‘सेंट्रल स्टोर’ तैयार करेगा। हाल ही में आयोजित वित्त एवं संविदा समिति की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 98.70 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल के तहत नगर निगम अपने स्वयं के मशीनरी संसाधनों और आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त इन्वेंट्री स्टोर में रखेगा।

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इससे आपातकालीन परिस्थितियों में निगम का प्रतिक्रिया समय बेहद त्वरित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी बूस्टिंग स्टेशन की मोटर या पंप अचानक खराब होता है, तो सेंट्रल स्टोर से तुरंत नया पंप उपलब्ध कराकर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इससे आम नागरिकों को छोटी-छोटी मरम्मत के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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