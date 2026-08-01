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सोसाइटियों में बिल्डरों पर मनमानी करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम के लुंबिनी क्लब में 'फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स' की बैठक हुई। इसमें आवासीय समुदायों के शासन सुधारों, बिल्डरों की मनमानी, जीएसटी पर चर्चा की गई। हरियाणा में वर्तमान कानूनी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया और पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया गया।

सोसाइटियों में बिल्डरों पर मनमानी करने का आरोप

गुरुग्राम, अमर मौर्य। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन्स की शनिवार को सेक्टर-109 के लुंबिनी क्लब में बैठक हुई। इसमें हरियाणा भर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशनों, विधि विशेषज्ञों और अपार्टमेंट मालिकों ने आवासीय समुदायों के शासन तंत्र में आवश्यक सुधारों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाए कि सोसाटियों में बिल्डर मनमानी कर रहे हैं। इस वजह से सोसाइटियों को बिल्डरों की ओर से आरडब्ल्यूए को सौंपे नहीं जा रहे हैं। फेडरेशन ने बिल्डरों द्वारा कॉमन एरिया के हस्तांतरण, डीड ऑफ डिक्लेरेशन के निष्पादन में देरी, बिल्डरों द्वारा अनुपालन न करना, आधारभूत संरचना की कमियों तथा हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।

फेडरेशन ने मासिक मेंटिनेंस बिलों पर लगाए जा रहे जीएसटी के मुद्दे पर भी जोर दिया। फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय को यह अनुशंसा भेजी है कि या तो जीएसटी की सीमा 7,500 से बढ़ाकर 15,000 की जाए अथवा जीएसटी की वर्तमान 18% दर को कम किया जाए।फेडरेशन के संजय लाल ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपार्टमेंट स्वामित्व तथा अपार्टमेंट सोसाइटियों के प्रशासन से संबंधित कानूनी ढांचे का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज़ नियम के समानांतर संचालन के कारण अधिकार क्षेत्र के टकराव, कॉमन एरिया के हस्तांतरण, प्रबंधन एवं स्वामित्व अधिकारों से जुड़े लंबे विवाद तथा शासन व्यवस्था में अनिश्चितता उत्पन्न होती रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हरियाणा में बिल्डर स्थानीय जमींदारों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि भूमि का स्वामित्व उनके पास ही बना रहता है। इसके विपरीत महाराष्ट्र में बिल्डर को भूमि का कन्वेयंस सोसाइटी के नाम करना अनिवार्य होता है। यदि बिल्डर निर्धारित समय में ऐसा नहीं करता, तो सोसाइटी वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से डीम्ड कन्वेयंस प्राप्त कर सकती है। यह व्यवस्था महाराष्ट्र के आवासीय कानून का अपार्टमेंट मालिकों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रावधान बन चुकी है। वहीं रितु ने सदस्यता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए पारदर्शी सदस्यता अभिलेख, लोकतांत्रिक चुनाव, उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन तथा सुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला। एसोसिएशन के कार्यों में अधिक पारदर्शिता, मजबूत वित्तीय जवाबदेही, ई-वोटिंग समेत चुनावी सुधार तथा सदस्यों के लिए संरचित सूचना प्रकटीकरण प्रणाली शामिल हैं। संजय गुप्ता ने प्लॉटेड कॉलोनियों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें शासन व्यवस्था की कमियां, वैधानिक प्रावधानों का असंगत क्रियान्वयन तथा निवासियों को प्रभावित करने वाले सामान्य लोगों और प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए व्यावहारिक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता शामिल है।

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