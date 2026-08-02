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स्मैक छीनने के विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर पेठिया के पास शनिवार की देररात करीब 12:30 बजे हुई घटना स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी सदर थानाध्यक्ष को दी और घायल युवकों को सदर अस्पताल पहुंचाया सूचना पर पहुंची...

स्मैक छीनने के विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी, तीन घायल

सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर पेठिया के पास शनिवार की देररात करीब 12:30 बजे कोटा कब्जाने (स्मैक की पुड़िया पहले पाने) को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी के दौरान गोली लगने से दो धंधेबाज समेत तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी सदर थानाध्यक्ष को दी और गोली लगने से घायल हुए युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है।

घटना की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

गोलीबारी की घटना की सूचना पर सदर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा एवं बाइक बरामद की। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी लेने के पश्चात सदर अस्पताल पहुंची। जहां पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान सुना और प्राथमिकी दर्ज की। गोली से घायल युवक सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव निवास अजय मिश्रा उर्फ बाबा पिता आमोद मिश्रा, बलवा कुंवारी गांव निवासी अमन कुमार पिता दीपक कुमार एवं मारपीट में घायल चंद्रालय गांव निवासी रोहित कुमार उर्फ महाकाल बताया गया है। सभी घायलों का इलाज पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात अवैध मादक पदार्थ (कोटा) (स्मैक) की डिलीवरी बाहर से मदारपुर चौक पर आई थी। जिस पर कब्जा को लेकर एक पक्ष अजय मिश्रा एवं दूसरे पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। दूसरे पक्ष ने अपने अन्य साथियों को फोनकर मौके पर बुलाया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान करीब पांच राउंड फायरिंग हुई। जिसमें दो धंधेबाजों को गोली लगी, जबकि एक धंधेबाज मारपीट में घायल हो गया। घटना की सूचना पर सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से दो से अधिक खोखा एवं एक बाइक बरामद की। वहीं रविवार की सुबह स्वयं पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, प्रभारी डीएसपी गोपाल मंडल, एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली जबकि एफएसएल की टीम ने सैंपल एकत्रित जांच के लिए ले गई।

स्थिति का विवरण

बयान... शनिवार की देररात 12:30 बजे मदारपुर गांव के पास चार से पांच राउंड गोली चलने की सूचना सदर थाने की पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। प्रथम जांच के क्रम में पता चला कि कोटा (स्मैक) की डिलीवरी आई थी। जिस पर कब्जा करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और मारपीट हुई। जिसमें तीन लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक पक्ष के द्वारा पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। - शुभांक मिश्रा, एसपी, वैशाली -घनश्याम

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस गोलीबारी की घटना कब हुई?
यह गोलीबारी की घटना शनिवार की रात करीब 12:30 बजे हुई।
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