मधेपुरा : श्राद्ध भोज के दौरान गोलीबारी, एक की मौत
मधेपुरा के बेहरारी पंचायत में शनिवार रात श्राद्ध भोज के दौरान गोलीबारी हुई। नुनुलाल यादव के श्राद्ध कर्म के भोज में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक गाय घायल हुए हैं। मृतक की पहचान रामू यादव के रूप में हुई है। घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है।
मधेपुरा से सरोज कुमार की रिपोर्ट सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी पंचायत के वार्ड दो में शनिवार की देर रात श्राद्ध भोज के दौरान जमकर गोलीबारी हुई। संजय यादव के पिता नुनुलाल यादव के श्राद्ध कर्म के भोज के दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक गाय को गोली लगी है। मृतक की पहचान बेहरारी वार्ड दो निवासी मोहन यादव के बेटे रामू यादव (45) के रूप में हुई है। वहीं, सहदेव यादव का बेटा राजकुमार यादव (25) गंभीर रूप से जख्मी है।
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