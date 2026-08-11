शहीदों को नमन करने लद्दाख पहुंची सेना की मोटरसाइकिल टीम
सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा आयोजित द गनर्स लद्दाख ओडिसी नौवें दिन में प्रवेश कर गई। यह अभियान ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ पर है। 20 सदस्यों की मोटरसाइकिल यात्रा चीन-भारत सीमा के पास से होकर गुजरी, जिसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की ओर से आयोजित द गनर्स लद्दाख ओडिसी अपने नौवें दिन में पहुंच गई। यह अभियान ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया। 20 सदस्यों वाली यह मोटरसाइकिल यात्रा पूर्वी लद्दाख में चीन-भारत सीमा के पास मौजूद दूरदराज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों से गुजर रही है। इसका उद्देश्य देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। टीम चुशुल और पैंगोंग त्सो होते हुए हानले की ओर बढ़ी। यात्रा में शामिल जवानों ने चुशुल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद टीम प्रसिद्ध रेजांग ला युद्ध स्मारक पहुंची।
वहां जवानों ने रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए 114 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
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