Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहीदों को नमन करने लद्दाख पहुंची सेना की मोटरसाइकिल टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा आयोजित द गनर्स लद्दाख ओडिसी नौवें दिन में प्रवेश कर गई। यह अभियान ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ पर है। 20 सदस्यों की मोटरसाइकिल यात्रा चीन-भारत सीमा के पास से होकर गुजरी, जिसमें शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

शहीदों को नमन करने लद्दाख पहुंची सेना की मोटरसाइकिल टीम

सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की ओर से आयोजित द गनर्स लद्दाख ओडिसी अपने नौवें दिन में पहुंच गई। यह अभियान ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया। 20 सदस्यों वाली यह मोटरसाइकिल यात्रा पूर्वी लद्दाख में चीन-भारत सीमा के पास मौजूद दूरदराज और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों से गुजर रही है। इसका उद्देश्य देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। टीम चुशुल और पैंगोंग त्सो होते हुए हानले की ओर बढ़ी। यात्रा में शामिल जवानों ने चुशुल युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद टीम प्रसिद्ध रेजांग ला युद्ध स्मारक पहुंची।

वहां जवानों ने रेजांग ला की लड़ाई में शहीद हुए 114 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।