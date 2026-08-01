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मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर घायल, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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अतरौलिया में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर संतोष यादव घायल हो गया। उसके दो साथी भागने में सफल रहे। घायल तस्कर जहानागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और बाइक बरामद की है।

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर घायल, गिरफ्तार

अतरौलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के सुखीपुर गांव के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर शुक्रवार की भोर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर घायल हो गया। जबकि उसके दो अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घायल पशु तस्कर जहानागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल पशु तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। अतरौलिया थानाध्यक्ष देवेंद्रनाथ दूबे, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार एवं विश्राम गुप्ता शुक्रवार को भोर में करीब सवा चार बजे मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के सुखीपुर गांव के समीप सर्विस रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबेडकर नगर जिले के कटका की ओर से सर्विस रोड होते हुए गदनपुर की ओर आ रहे एक बाइक पर सवार तीन पशु तस्करों को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस से खुद को घिरा देख तीनों पशु तस्कर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज घायल हो गया। जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल पशु तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। अतरौलिया थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़ा गया पशु तस्कर जहानागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, गोवध, गैंगस्टर, शस्त्र अधिनियम समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने पूर्व में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। घायल पशु तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पूर्व में टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर भागा था

अतरौलिया थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार पशु तस्कर अपने कुछ साथियों के साथ 24 जुलाई को पिकअप पर पशुओं को लादकर सर्विस रोड के रास्ते से होते हुए अंबेडकर नगर जिले के राजेसुल्तान जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर अतरौलिया थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार विश्वकर्मा और सुरेंद्र कुमार अचलीपुर अंडरपास के समीप चेकिंग कर रहे थे। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर पशु तस्कर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लगे टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर भागने लगे। पुलिस के पीछे करने पर तस्कर गोपाली पट्टी नहर के पास पशुओं से लदी पिकअप खड़ीकर भाग निकले थे। पुलिस ने पिकअप पर लदे पांच पशुओं के साथ मोबाइल बरामद किया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमे की विवेचना के दौरान संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव, संतोष सरोज पुत्र रामपलट सरोज निवासी समस्तीपुर बबुरा थाना जहानागंज एवं शमीम पुत्र अज्ञात निवासी थाना अतरौलिया के नाम प्रकाश में आए थे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा पशु तस्कर घायल हुआ?
संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव नामक पशु तस्कर घायल हुआ।
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