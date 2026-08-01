मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी पशु तस्कर घायल, गिरफ्तार

अतरौलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के सुखीपुर गांव के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर शुक्रवार की भोर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 25 हजार रुपये का इनामी पशु तस्कर घायल हो गया। जबकि उसके दो अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। घायल पशु तस्कर जहानागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल पशु तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। अतरौलिया थानाध्यक्ष देवेंद्रनाथ दूबे, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार एवं विश्राम गुप्ता शुक्रवार को भोर में करीब सवा चार बजे मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के सुखीपुर गांव के समीप सर्विस रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबेडकर नगर जिले के कटका की ओर से सर्विस रोड होते हुए गदनपुर की ओर आ रहे एक बाइक पर सवार तीन पशु तस्करों को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस से खुद को घिरा देख तीनों पशु तस्कर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज घायल हो गया। जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल पशु तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। अतरौलिया थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़ा गया पशु तस्कर जहानागंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, गोवध, गैंगस्टर, शस्त्र अधिनियम समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने पूर्व में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। घायल पशु तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.