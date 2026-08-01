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जिले में शिक्षकों ने एमएसीपी अधिकार प्रतिवाद दिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला जिले में झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने एमएसीपी अधिकार प्रतिवाद दिवस मनाया। लंच के दौरान काला बिल्ला लगाकर उन्होंने शिक्षा विभाग के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ नहीं देने का प्रावधान है। उन्होंने सरकार से न्याय और समानता लागू करने की मांग की।

जिले में शिक्षकों ने एमएसीपी अधिकार प्रतिवाद दिवस मनाया

गुमला प्रतिनिधि। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर शनिवार को गुमला जिले के सभी प्रखंडों में एमएसीपी अधिकार प्रतिवाद दिवस मनाया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यस्थलों पर लंच आवर के दौरान काला बिल्ला लगाकर शिक्षा विभाग के उस आदेश का विरोध किया। जिसमें शिक्षकों को अन्य राज्यकर्मियों की तरह एमएसीपी का लाभ नहीं देने का प्रावधान है। इस दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर भी अभियान चलाकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई गई। प्रदेश समन्वयक सह द.छोटानागपुर प्रमंडलीय प्रभारी सुमित कुमार नंद ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने अपने घोषणा-पत्र और विधानसभा में शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन विभागीय आदेश इससे विपरीत है।

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उन्होंने इसे न्याय और समानता की भावना के खिलाफ बताते हुए आदेश की तत्काल समीक्षा की मांग की।जिला अध्यक्ष अजय कुमार वर्मा ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षकों के अधिकार और सरकार के वादों को लागू कराने के लिए है। जिला सचिव हरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार जताया। संघ ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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