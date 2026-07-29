खेल : अभावों में तपे सिरसा के गुलवीर ने स्कॉटलैंड में बिखेरी चांदी की चमक

गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस स्पर्धा के पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने 27:49.78 सेकंड का समय निकाला और युगांडा-केन्या के धावकों को पीछे छोड़ दिया। अलीगढ़ में उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है।

ऐतिहासिक : 10 हजार मीटर दौड़ में रचा इतिहास, पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने -अंतिम लैप में शानदार रफ्तार पकड़ 27 मिनट 49.78 सेकंड में मार ली बाजी

-लंबी दूरी की दौड़ के लिए मशहूर युगांडा-केन्या के धावकों को पीछे छोड़ दिया

अभावों में तपे सिरसा के गुलवीर ने स्कॉटलैंड में बिखेरी चांदी की चमक

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सेना में एक अदद नौकरी का जो सपना उत्तर प्रदेश में सिरसा के गुलवीर सिंह ने देखा था, वह तो 2018 में ही उन्होंने पूरा कर लिया था। लेकिन उनका सफर थमा नहीं और अब उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर अपने गांव, प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।

पहले भारतीय एथलीट गुलवीर ने ग्लासगो में मंगलवार रात राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वह इस स्पर्धा के इतिहास में 10,000 मीटर रेस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। भारी बारिश और गीले ट्रैक जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुलवीर ने अद्भुत धैर्य और गति का प्रदर्शन किया।

उन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड का बेहतरीन समय निकालते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन (27:48.93) ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आइल ऑफ मैन के डेविड मुल्लार्की ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। गुलवीर ने अंतिम लैप में शानदार रफ्तार पकड़ 27 मिनट 49.78 सेकंड में बाजी मार ली। इस दौरान उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ के लिए मशहूर युगांडा-केन्या के धावकों को पीछे छोड़ दिया।

खेतों में बहाया पसीना गुलवीर की सफलता की नींव अलीगढ़ जिले के अतरौली क्षेत्र के पास स्थित एक छोटे से गांव ‘सिरसा’ के खेतों की धूल में रखी गई थी। एक जून, 1998 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गुलवीर को बचपन में न तो राष्ट्रमंडल खेलों की जानकारी थी और न ही एशियाई खेलों की। गांव के अन्य युवाओं की तरह उनका भी एकमात्र लक्ष्य सिर्फ भारतीय सेना में भर्ती होना था। दौड़ना उनके लिए कोई पदक जीतने का जरिया नहीं, बल्कि सेना की शारीरिक परीक्षा पास करने की मजबूरी और तैयारी थी। गरीब किसान के बेटे होने के कारण शुरुआती दिनों में उनके पास पेशेवर रनिंग शूज (स्पाइक्स) और ट्रैक की सुविधाएं नहीं थीं। वह गांव की कच्ची पगडंडियों और पिता के खेतों के किनारे ही घंटों पसीना बहाते थे।

5,000 और 10,000 मीटर में एशियाई चैंपियन 2018 में सेना में भर्ती के बाद सैन्य इकाइयों के बीच क्रॉस-कंट्री रेस में उनकी प्रतिभा को देख अफसरों ने उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा। इसके बाद गुलवीर ने मुड़कर नहीं देखा। गुलवीर ने एशियाई खेलों में भी देश के लिए कांस्य पदक जीता। 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों श्रेणियों में वह मौजूदा एशियाई चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी भी हैं।

जिले में जश्न गुलवीर की सफलता पर पूरे जिले में जश्न का माहौल है। गुलवीर की इस उपलब्धि पर गांव वालों ने गुलाल लगाकर और उड़ाकर एक-दूसरे को बधाई दी। गुलवीर के पिता पप्पू सिंह बेटे की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत आज रंग लाई है। गांव वालों ने इसे पूरे अलीगढ़ और देश के लिए गर्व का क्षण बताया।