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जरुरी:: शिक्षा विंग के जिला अध्यक्ष बने गुलशन त्यागी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल टी पी त्यागी ने गुलशन त्यागी को हापुड़ का शिक्षा विंग का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा का बच्चों में ज्ञान देना आवश्यक है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शुभकामनाएं दी गईं।

जरुरी:: शिक्षा विंग के जिला अध्यक्ष बने गुलशन त्यागी

बुधवार को राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र विजेता कर्नल टी पी त्यागी ने गुलशन त्यागी, राजन को शिक्षा विंग का जिला अध्यक्ष हापुड़ मनोनीत किया है। संस्था ने विभिन्न सामाजिक पर्यावरण आयाम ग्राहक जागरण जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुलशन त्यागी को बधाई एवं शुभाकांमनाएं प्रेरित की। उन्होंने संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं प्रत्येक विद्यालय में सैनिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों में होना अति आवश्यक है इस पर योजना बनाकर शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना है।

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