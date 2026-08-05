दहेज के लिए तीन तलाक देकर दी जान से मारने की धमकी
गुरसहायगंज की गुलफ्शां परवीन ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। उनकी शादी 2020 में हुई थी और आरोप है कि पति व अन्य परिजनों ने उन्हें अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
गुरसहायगंज। मोहल्ला किदवई नगर निवासी गुलफ्शां परवीन ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और अवैध रूप से तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुलफ्शां का निकाह 20 जून 2020 को किदवई नगर निवासी नयाव अहमद के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास-ससुर और अन्य परिजन अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये नकदी व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 29 मई 2026 को ससुरालियों ने उससे मारपीट की और जेवर-कपड़े छीनकर घर से निकाल दिया।
पीड़िता ने अपने बचाव के लिए कोर्ट में घरेलू हिंसा का वाद दायर किया। मुकदमे से नाराज होकर 4 जून 2026 की रात पति परिजनों के साथ उसके मायके में घुस आया। गाली-गलौज करते हुए आरोपी पति नयाव अहमद ने उसे तीन बार ''तलाक, तलाक, तलाक'' कहकर तीन तलाक दे दिया और दूसरी शादी करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें