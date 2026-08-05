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दहेज के लिए तीन तलाक देकर दी जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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गुरसहायगंज की गुलफ्शां परवीन ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। उनकी शादी 2020 में हुई थी और आरोप है कि पति व अन्य परिजनों ने उन्हें अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

दहेज के लिए तीन तलाक देकर दी जान से मारने की धमकी

​गुरसहायगंज। मोहल्ला किदवई नगर निवासी गुलफ्शां परवीन ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और अवैध रूप से तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ​गुलफ्शां का निकाह 20 जून 2020 को किदवई नगर निवासी नयाव अहमद के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास-ससुर और अन्य परिजन अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपये नकदी व कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 29 मई 2026 को ससुरालियों ने उससे मारपीट की और जेवर-कपड़े छीनकर घर से निकाल दिया।

​पीड़िता ने अपने बचाव के लिए कोर्ट में घरेलू हिंसा का वाद दायर किया। मुकदमे से नाराज होकर 4 जून 2026 की रात पति परिजनों के साथ उसके मायके में घुस आया। गाली-गलौज करते हुए आरोपी पति नयाव अहमद ने उसे तीन बार ''तलाक, तलाक, तलाक'' कहकर तीन तलाक दे दिया और दूसरी शादी करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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