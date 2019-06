गजब! बाइक से 25 देशों की यात्रा करेंगी गुजरात की ये तीन महिलाएं, देंगी ये मैसेज

गुजरात की तीन महिलाओं ने एक मैसेज देने के लिए बाइक से दुनिया घूमने की ठानी है। ये तीनों महिलाएं सूरत के बाइकिंग क्वीन ग्रुप की हैं। जल्द ही ये तीनों महिला राइडर्स भारत से लंदन तक की यात्रा पर निकलेंगी। इस दौरान वह तीन महाद्वीप (एशिया, यूरोप, अफ्रीका) के 25 देशों की यात्रा करेंगी। इस यात्रा को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून को वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

इस यात्रा की थीम नारी गौरव बताई जा रही है। इस यात्रा के जरिए ये महिलाएं दुनिया भर में 'नारी गौरव' (Woman Pride) का संदेश देना चाहती हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइकिंग क्वीन की फाउंडर डॉ. सरिता मेहता वाराणसी से बाइक अभियान की शुरुआत करेंगी। उनके साथ जीनल शाह और रुताली पटेल होंगी। जीनल शाह हाउसवाइफ हैं। जबकि रुताली एक स्टूडेंट और उनका यह पहला अभियान है।

