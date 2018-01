गुजरातः धार्मिक शिविर में लगी आग, 3 लड़कियों की जलकर मौत

गुजरात के पोरबंदर में उपलेटा में एक धार्मिक शिविर में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। ये तीनों ही लड़कियां थीं। कई अन्य लोग घायल भी हो गए। आग लगने की खबर लगते की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

बताया जा रहा है कि मरने वालों में सभी बच्चे हैं। खबर के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी जहां टेंट में हजारों श्रद्धालु रुके हुए थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

