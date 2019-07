Gujarat Rajya Sabha bypoll LIVE: गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर वोटिंग जारी, अमित शाह-स्मृति ईरानी की वजह से खाली हुई सीट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण रिक्त हुई गुजरात कोटे की राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। गुजरात की राज्यसभा की दो सीटों के लिए जारी वोटिंग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। गुजरात विधानसभा के अंकगणित को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के दोनों प्रत्याशियों वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रदेश ओबीसी मोर्चा के नेता जुगलजी ठाकोर की जीत पक्की मानी जा रही है। 182 सदस्यीय विधानसभा में चार सीटे लोकसभा चुनाव जीतने वाले चार भाजपा विधायकों के इस्तीफे के कारण रिक्त हैं, जबकि तीन अन्य विधायक भाजपा के पबुभा माणेक (द्वारका सीट), कांग्रेस के भगवान बारड़ (तलाला) और निर्दलीय भूपेंद्र खांट अलग अलग कारणों से अयोग्य घोषित हैं। इस तरह कुल 175 विधायक ही मतदान कर सकेंगे।



-गुजरात के गांधीनगर में राज्यसभा की दो सीटों के लिए राज्य में वोटिंग जारी है। यह तस्वीर गांधीनगर की है।

Gujarat: Voting for by-elections for two Rajya Sabha seats in the state is underway, at the state assembly in Gandhinagar. pic.twitter.com/8h1iDngzbQ