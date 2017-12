शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गुजरात में भाजपा हारी तो जिम्मेदारी कौन लेगा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को अपनी ही पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से पूछा कि अगर भाजपा गुजरात चुनाव हार जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भाजपा नेता ने कहा, 'अगर हम जीत जाते हैं, तो हमें पता है कि आपको पूरा श्रेय मिलेगा। लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक पुरानी कहावत है- ताली कप्तान को तो, गाली भी कप्तान को। उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि गुजरात चुनाव में हमें केवल ताली मिले। जय हिंद।'

पार्टी से दरकिनार किए गए सिन्हा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते रहते हैं और मोदी व शाह को 'वन मैन शो और टू मैन आर्मी' कहते हैं। उन्होंने उन लोगों को गुजरात से दिल्ली वापस आने के लिए कहा, जहां राज्य में दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को होना है।

...If we are victorious, we know you shall get full credit..but if we are not, then who will take the rap? There's an old saying - "Taali kaptaan ko to gaali bhi kaptaan ko". Hope wish and pray that we get only Taalis in Gujarat elections. Jai Hind!