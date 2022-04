महिला पुलिसकर्मी से कथित बदसलूकी के आरोप में जिग्नेश मेवाणी को मिली जमानत

महिला पुलिसकर्मी के कथित रूप से बदसलूकी करने के आरोप में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक अदालत ने जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें पीएम मोदी पर कथित टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

