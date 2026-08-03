गुजरात: नीट यूजी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश
गुजरात सरकार ने राज्य पुलिस को नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सभी आपराधिक मामले वापस लेने का निर्देश दिया। इस निर्णय का आधार उच्चतम न्यायालय का आदेश है, जिसमें नाबालिग छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था।
गुजरात सरकार ने राज्य पुलिस को नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों, युवाओं और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लेने का निर्देश दिया। गृह विभाग ने 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक जी.एस. मलिक को लिखे पत्र में उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पुलिस को नाबालिग छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने और सभी मामले तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया था।गृह विभाग ने पुलिस को गुजरात में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों, युवाओं या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिकूल कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ पहले से कोई प्राथमिकी या आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उन्हें वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के समर्थन में अहमदाबाद और गुजरात के कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए थे। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में यह नहीं बताया गया कि इस फैसले के तहत कितनी प्राथमिकियां या आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे।
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