गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिख का निधन, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिख का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को यहां के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिजन ने यह जानकारी दी। वह 82 वर्ष थे। पारिख अक्टूबर 1997 और मार्च 1998 के बीच राज्य के 13वें मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त वह शंकरसिंह वाघेला द्वारा गठित राष्ट्रीय जनता पार्टी (आरजेपी) के साथ थे, जो भाजपा से अलग हो कर बनाई गई थी। पारिख की सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था।

Dilipbhai Parikh made a mark in the world of industry and public service. He worked for the people of Gujarat with utmost dedication. His affable nature endeared him to people across all walks of life. Saddened by his demise. My condolences to his family and admirers. Om Shanti!