गुजरात: अहमदाबाद की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 2 की हालत गंभीर

गुजरात में अहमदाबाद की एक इमारत में आग लग गई। फायर अधिकारी राजेश भट्ट ने बताया कि इमारत की 5 वीं -6 वीं मंजिल पर आग लगी है। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, 2 गंभीर हालत में थे। वहीं, दमकल विभाग के अधिकारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं व राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

Gujarat: Fire breaks out in an apartment building in Ahmedabad. Rajesh Bhatt, Fire Officer says, "Fire broke out on 5th-6th floor of the building. All people have been safely rescued, 2 were in serious condition, their status will be updated by the hospital." pic.twitter.com/k6kDXDv0PI